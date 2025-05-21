Ветеринар рассказал, как распознать птичий грипп у кота

Лихорадка, при которой наблюдается резкий подъем температуры, рвота и «угнетенное состояние», может быть признаком птичьего гриппа у кошек — и грозит летальным исходом. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, в таком случае хозяевам нужно как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.

«Симптомы гриппа общие для человека и животных — это лихорадочное состояние. Многие воспринимают это как какое-то респираторное заболевание. Совсем нет. Конечно, могут и легкие поражаться, могут и почки поражаться, могут сердце поражаться и головной мозг, что обеспечивает летальность высокую — может поражаться все подряд. Ну а симптомы лихорадки мы с вами знаем — это резкий подъем температуры, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, ломота в суставах и сильно угнетенное состояние. То есть уж грипп не грипп, но если у вашего питомца подобные симптомы случились, это, конечно, повод обращения к ветеринарному врачу, причем быстрого обращения к ветеринарному врачу, потому что, собственно, чтобы это ни было — грипп или не грипп, но лихорадочное состояние грозит летальным исходом», — сказал он.

21 мая директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вероятность перехода вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошек к человеку является очень высокой. Он предупредил, что вызванная вирусом эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы, поэтому необходимо разработать прототип вакцины от H5N1, который должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний.

Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков уточнил, что животные служат отличным резервуаром для появления новых штаммов патогена, которые будут способны передаваться человеку. По его мнению, остановить этот процесс невозможно, и остается только наблюдать и готовиться к возможным проблемам.

13 мая сообщалось, что человечеству может угрожать новая пандемия на фоне распространения среди домашних кошек вируса птичьего гриппа. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда. По их словам, приюты, фермы и зоопарки могут стать очагами инфекции. Ученые не исключают, что дальнейшие мутации позволят вирусу передаваться воздушно-капельным путем между людьми.

Ранее ветеринар выразил опасения, что люди будут избавляться от котов из-за птичьего гриппа.