Рабочие устроили столовую в квартире за 60 млн в Москве, там появились крысы-гиганты

SHOT: рабочие устроили нелегальную столовую в элитной квартире московского ЖК
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В элитном московском ЖК рабочие обустроили в квартире нелегальную столовую, что привело к появлению крыс и свалки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

«Столовая для рабочих прямо в чьей-то квартире, горы мусора и здоровенные крысы — добро пожаловать в элитный московский ЖК», — говорится в сообщении издания.

Речь идет о квартире за 60 млн рублей в ЖК «Режиссер» от застройщика ГК ФСК. Отмечается, что квартиры ввели в эксплуатацию еще год назад, однако это только «на бумаге». Фактически в квартире «вовсю пируют рабочие», сообщает канал.

Поведение рабочих привело к появлению «крыс-гигантов», свалке на парковке и нарушению пожарной безопасности.

В июле покупатели квартир в проекте ЖК в ТинАО Новой Москвы начали публично жаловаться на затягивание сроков получения ключей и качество отделки жилья.

Ранее жилой комплекс премиум-класса в Москве затопило водой.

