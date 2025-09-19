«Бредовая, вредная, бесполезная»: в Госдуме раскритиковали идею о запрете контрацептивов семьям

Предложение активистов движения «Сорок сороков» запретить продажу контрацептивов супружеским парам для улучшения демографии — бредовая и бесполезная инициатива. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что подобные ограничения не повлияют на рождаемость.

«Более, наверное, бредовой, вредной, спорной и бесполезной инициативы я давно не слышал. Супружеские пары сами принимают решение, когда им заводить ребенка, сколько детей заводить, и ограничение продажи контрацептивов для супружеских пар явно на этот процесс не повлияет. Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в нашей стране, увеличить рождаемость, явно эта инициатива не поможет», — сказал он.

По мнению Леонова, активисты хотят привлечь к себе внимание, поскольку сама идея недееспособна с точки зрения демографии или медицины.

«Честно говоря, движению «Сорок сороков» заняться бы иными вопросами с учетом того, что это, как я смотрю в названии, правозащитный центр. И как бы заниматься правозащитой, а не вопросами контрацептивов и иной деятельности. Это лишь повод обратить внимание на данный центр и повод для того, чтобы в СМИ это пообсуждали. Понятно, что, с точки зрения медицины, с точки зрения демографии, это предложение абсолютно недееспособно», — добавил он.

19 сентября Life.ru сообщил, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. По мнению активистов, доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса, а введение ограничений для супругов окажет положительное влияние на рост населения.

Авторы инициативы считают, что мера позволит стабилизировать численность населения, а также создать молодую рабочую силу и снизить нагрузку на пенсионную систему. А также повысить экономический потенциал страны.

