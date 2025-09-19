Директор школы прокомментировал нападение подростка с молотком под Воронежем

Подростка, который накануне напал на учеников Шубинской средней школы в Острогожском районе Воронежской области с молотком и ножами, удалось быстро обезвредить, в результате никто не пострадал. Об этом 360.ru рассказал директор учебного заведения Виталий Горбунов.

«Идут следственные действия. Я никаких комментариев на данный момент не могу давать. Все живы, здоровы. Слава богу, все обошлось без каких-либо жертв. Все хорошо, никто не пострадал вообще», — сказал представитель образовательного учреждения.

Прокуратура взяла на контроль расследование данного происшествия.

Инцидент произошел 18 сентября, подростка задержали. Как рассказала мать, у которой дети учатся в этом заведении, он ворвался в помещение во время большой перемены. В раздевалке он достал молоток и стал бросаться на старшеклассниц, после чего его внимание на себя отвлек другой юноша. В результате никто не пострадал, но трем девочкам стало плохо, одна из них находилась в полуобморочном состоянии.

Молодого человека задержали. Выяснилось, что в период с 2018 по 2024 год он учился в этом учреждении. Сейчас он учится в соседней Белгородской области, в школу пришел пешком из другого региона. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Молодого человека могут направить в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.

