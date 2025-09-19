На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оператор рассказал о работе Пулково после взлома сайта

Аэропорт Пулково, сайт которого был взломан, работает штатно
Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), сайт которого был взломан, работает штатно. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта), передает РИА Новости.

Там уточнили, что регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме.

«Аэропорт «Пулково» работает штатно», — сказали в пресс-службе.

Сайт воздушной гавани подвергся хакерской атаке. Представители Пулково принесли извинения за доставленные неудобства и сообщили, что в данный момент ведутся активные работы по восстановлению ресурса.

18 сентября российская авиакомпания «КрасАвиа» подверглась масштабной хакерской атаке, в работе информационной системы зафиксировали сбои. Авиакомпания принесла извинения за неудобства.

В конце июля «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нейросеть помогла хакеру автоматизировать свои атаки.

