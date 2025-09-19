На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минпросвещения отреагировало на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

Минпросвещения: нагрузка на учителей и школьников снижается
true
true
true
close
Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Минпросвещения РФ прокомментировало заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%. Об этом сообщило РИА Новости.

В министерстве заявили, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. На данный момент проделана большая и детальная работа. Это дает право с уверенностью говорить, что нагрузка на учеников снижена, подчеркнули в Минпросвещения.

19 сентября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выразил обеспокоенность перегруженностью школьной программы, заявив о необходимости устранения этой проблемы. Он отметил, что по оценкам экспертов вузов, значительная часть предметов стандартной школьной программы содержит темы, которые в советское время изучались студентами вузов на втором курсе.

По мнению Музаева, данная проблема создает трудности для школ и увеличивает нагрузку на учителей.

Глава ведомства добавил, что Минпросвещения, Рособрнадзор и представители ряда университетов совместно работают над приведением стандартов средней школы в соответствие, чтобы обеспечить плавный переход выпускников в вузы.

Ранее Минпросвещения увидело ошибку в подсчетах СПЧ по нагрузке школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами