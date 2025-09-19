Минпросвещения отреагировало на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

Минпросвещения РФ прокомментировало заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%. Об этом сообщило РИА Новости.

В министерстве заявили, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. На данный момент проделана большая и детальная работа. Это дает право с уверенностью говорить, что нагрузка на учеников снижена, подчеркнули в Минпросвещения.

19 сентября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выразил обеспокоенность перегруженностью школьной программы, заявив о необходимости устранения этой проблемы. Он отметил, что по оценкам экспертов вузов, значительная часть предметов стандартной школьной программы содержит темы, которые в советское время изучались студентами вузов на втором курсе.

По мнению Музаева, данная проблема создает трудности для школ и увеличивает нагрузку на учителей.

Глава ведомства добавил, что Минпросвещения, Рособрнадзор и представители ряда университетов совместно работают над приведением стандартов средней школы в соответствие, чтобы обеспечить плавный переход выпускников в вузы.

Ранее Минпросвещения увидело ошибку в подсчетах СПЧ по нагрузке школьников.