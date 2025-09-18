В Рособрнадзоре заявили о перегрузке школьной программы сложными темами

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выразил обеспокоенность перегруженностью школьной программы, заявив о необходимости устранения этой проблемы, передает «Интерфакс».

По словам Музаева, проведенный экспертами вузов анализ выявил, что значительная часть предметов в стандартной школьной программе (от 15% до 30%) содержит темы, которые в советское время изучались студентами вузов на втором курсе.

Он также отметил, что министерство просвещения, Рособрнадзор и представители ряда университетов, включая Горный университет, совместно работают над приведением стандартов средней школы в соответствие, чтобы обеспечить плавный переход выпускников в вузы.

Данная проблема, по мнению Музаева, создает трудности для школ и увеличивает нагрузку на учителей.

«Работа здесь у нас достаточно интенсивно ведется. <...> Главная задача — это не упростить или примитизировать стандарт для того, чтобы снова получить какие-то красивые баллы, оценки, а привести в соответствие (школьные программы)», — подчеркнул глава ведомства.

