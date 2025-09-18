На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рособрнадзоре заявили о перегрузке школьной программы сложными темами

Музаев: школьная программа перегружена до 30% неподъемными для учеников темами
close
Нина Зотина/РИА Новости

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выразил обеспокоенность перегруженностью школьной программы, заявив о необходимости устранения этой проблемы, передает «Интерфакс».

По словам Музаева, проведенный экспертами вузов анализ выявил, что значительная часть предметов в стандартной школьной программе (от 15% до 30%) содержит темы, которые в советское время изучались студентами вузов на втором курсе.

Он также отметил, что министерство просвещения, Рособрнадзор и представители ряда университетов, включая Горный университет, совместно работают над приведением стандартов средней школы в соответствие, чтобы обеспечить плавный переход выпускников в вузы.

Данная проблема, по мнению Музаева, создает трудности для школ и увеличивает нагрузку на учителей.

«Работа здесь у нас достаточно интенсивно ведется. <...> Главная задача — это не упростить или примитизировать стандарт для того, чтобы снова получить какие-то красивые баллы, оценки, а привести в соответствие (школьные программы)», — подчеркнул глава ведомства.

В ГД рассказали, что влияет на здоровье российских школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами