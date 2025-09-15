Минпросвещения увидело ошибку в подсчетах СПЧ по нагрузке школьников

Министерство просвещения считает некорректными подсчеты Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по учебной нагрузке школьников. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

В министерстве выразили мнение, что вывод СПЧ о том, что нагрузка на школьников больше, чем на работающих взрослых, основывается на ложных подсчетах. По мнению чиновников, ошибка СПЧ заключается в том, что внеурочные занятия они поставили в ряд с обычными уроками.

«Приравнивать такую [внеурочную] деятельность к рабочему дню взрослых некорректно», – заявили в Минпросвещения.

Эксперты СПЧ отмечают, что начиная с пятого класса, учебная нагрузка школьников достигает 44-х часов в неделю, что на четыре часа превышает максимально допустимый рабочий график взрослого по трудовому законодательству. В старших классах эта цифра растет до 55,6 часов, что в 1,4 раза больше стандартной рабочей недели. Как сообщает источник, в расчетах СПЧ учитываются не только уроки, но и внеурочная деятельность, домашние задания и перемены.

Авторы исследования приравняли академические часы (по 45 минут) к астрономическим (по 60 минут), пишет издание. Они выяснили, что лишь 60–80% рабочего времени среднего работника в России действительно тратится на профессиональные задачи, остальное — на непроизводственные дела. Аналогичным образом в расписаниях школьников часть времени занимает обед и перемены, что дополнительно снижает «производительный учебный поток», пишет издание.

Особое беспокойство авторов исследования вызывает тот факт, что растущая нагрузка на учащихся объясняется не только расширением учебной программы, но и внеурочных занятий. В большинстве учебных заведений внеурочные занятия, такие как курсы «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты», фактически превращаются в обязательную часть образовательного процесса. В старших классах сюда добавляются интенсивная подготовка к ЕГЭ и углубленные факультативы, преподносимые как добровольные, отмечает СМИ.

