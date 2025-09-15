На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минпросвещения увидело ошибку в подсчетах СПЧ по нагрузке школьников

Минпросвещения посчитало ошибочными данные СПЧ о чрезмерной нагрузке школьников
true
true
true
close
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения считает некорректными подсчеты Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по учебной нагрузке школьников. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

В министерстве выразили мнение, что вывод СПЧ о том, что нагрузка на школьников больше, чем на работающих взрослых, основывается на ложных подсчетах. По мнению чиновников, ошибка СПЧ заключается в том, что внеурочные занятия они поставили в ряд с обычными уроками.

«Приравнивать такую [внеурочную] деятельность к рабочему дню взрослых некорректно», – заявили в Минпросвещения.

Эксперты СПЧ отмечают, что начиная с пятого класса, учебная нагрузка школьников достигает 44-х часов в неделю, что на четыре часа превышает максимально допустимый рабочий график взрослого по трудовому законодательству. В старших классах эта цифра растет до 55,6 часов, что в 1,4 раза больше стандартной рабочей недели. Как сообщает источник, в расчетах СПЧ учитываются не только уроки, но и внеурочная деятельность, домашние задания и перемены.

Авторы исследования приравняли академические часы (по 45 минут) к астрономическим (по 60 минут), пишет издание. Они выяснили, что лишь 60–80% рабочего времени среднего работника в России действительно тратится на профессиональные задачи, остальное — на непроизводственные дела. Аналогичным образом в расписаниях школьников часть времени занимает обед и перемены, что дополнительно снижает «производительный учебный поток», пишет издание.

Особое беспокойство авторов исследования вызывает тот факт, что растущая нагрузка на учащихся объясняется не только расширением учебной программы, но и внеурочных занятий. В большинстве учебных заведений внеурочные занятия, такие как курсы «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты», фактически превращаются в обязательную часть образовательного процесса. В старших классах сюда добавляются интенсивная подготовка к ЕГЭ и углубленные факультативы, преподносимые как добровольные, отмечает СМИ.

Ранее Рособрнадзор сообщил о новшествах предстоящего ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами