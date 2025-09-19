ФСБ показала видео с 1,5 тоннами кокаина, изъятыми в порту Петербурга

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли в порту Петербурга более 1,5 тонны кокаина под видом бананов из Эквадора. Кадры с места инцидента обнародовала ФСБ, передает РИА Новости.

На обнародованных кадрах можно заметить, что все брикеты с кокаином сильно обмотаны скотчем и спрятаны в зеленые коробки с рисунком бананов. Кроме того, более детально наркотические вещества не были замаскированы. При этом на упаковках изображены различные обозначения. Помимо этого, некоторые брикеты окрашены в разные цвета.

До этого сообщалось, что стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд рублей. По данным ФТС, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере. Данное преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. На данный момент проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

До этого в Якутии пресекли канал незаконного оборота наркотиков. В результате операции сотрудников ФСБ были задержаны шесть человек. По данным ведомства, они являются организаторами крупного канала поставки наркотических средств из центральных регионов России.

Ранее стало известно, что в России хотят приравнять вейпы к наркотикам.