Психолог объяснил, как побороть страх успеха

Страх успеха диагностируется у 20% взрослого работающего населения. В целом около 70% людей хоть раз отказывались от новой должности или не соглашались поехать на более высокую зарплату в другой регион из-за страха успеха. Психолог Станислав Самбурский рассказал «Газете.Ru», почему появляется страх успеха.

Одной из самых распространенных причин страха является боязнь перемен.

«Большинству людей комфортно и привычно жить в рутине, поэтому даже небольшие изменения кажутся невероятно страшными. На помощь приходит поговорка «лучше синица в руках...», и люди отказываются от возможностей, которые могли бы качественно изменить их жизнь. Небольшой заработок и отсутствие признания не могут сдвинуть с места довольно большое количество людей. В основе лежит тревога: «А вдруг не получится? А как я там буду?» Люди оставляют идею развиваться, сделав ставку на стабильность и предсказуемость своего положения. «Лучше насиженное место — тут точно все будет нормально, а там — не понятно, как сложится», — объяснил он.

Любые изменения к лучшему требуют гораздо больше сил и времени, чем жить по привычке. Получив предложение стать начальником, женщина начинает переживать, что продвижение по службе отнимет у нее время, которое она привыкла тратить на семью, отдых и время с друзьями. Нарушение баланса между работой и личной жизнью реже волнует мужчин, но и они могут отказаться от новых проектов, если жена уже не первый раз говорит: «Тебя никогда нет дома.»

Кроме очевидных причин страха успеха, есть и глубинные волнения.

«Невозможно стать руководителем так, чтобы об этом не узнало близкое окружение. Как только о новой должности станет известно близким, они будут регулярно спрашивать, как там дела, и ожидать высоких результатов, буквально карьерного и зарплатного лифта вверх. Социальное давление и ожидания близких и знакомых, что ты будешь показывать высокие результаты, могут вызвать страх не оправдать их ожидания. Приказ о назначении еще не подписан, а человек уже боится, что будет, если он не справится или прибавка в зарплате будет не такой существенной. Эти ожидания со стороны ближайшего окружения сеют панику в душе человека и заставляют отказаться даже от попыток продвинуться», — сказал психолог.

Прокрастинация — один из первых симптомов страха успеха. Если вы занимаетесь чем угодно, но не основными рабочими вопросами, стоит проанализировать причины такого поведения.

«Возможно, после завершения отчета руководитель ждет вас на разговор о новом проекте, более ответственном и прибыльном. Вы знаете об этом и оттягиваете разговор, которого боитесь: спешите помочь поменять воду в кулере, принести коробку с бумагами и так далее. Это явные признаки того, что вы хотите остаться на насиженном месте и всеми силами избежать продвижения по карьерной лестнице», — отметил специалист.

Справиться со страхом успеха можно. Самостоятельно или с опытным психологом можно разобраться, в чем причина негативных убеждений. Поняв причину, можно будет скорректировать внутренние убеждения с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Самостоятельно привести себя в эмоционально комфортное состояние тоже возможно.

«Точно как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», программируйте себя на успех. Сейчас это называется аффирмации. Полезными будут регулярные практики медитации и развитие навыков позитивного мышления. В комплексе все эти меры помогут снизить стресс, который возникает при обсуждении продвижения по службе», — резюмировал Самбурский.

Ранее выяснилось, что большинство удаленщиков совмещают работу и путешествия.