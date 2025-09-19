На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскритиковали идею отцовского капитала

Специалист Курбаков раскритиковал идею отцовского капитала
Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

Инициатива ввести в России отцовский капитал является «популистской пылью в глаза». Об этом 360.ru заявил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

По его мнению, эта полумера может усугубить дискриминацию в семейной политике. При этом она не решит реальные проблемы, считает эксперт. Он назвал дискриминацией по признаку наличия детей то, что выплачивать капитал предложили только отцам, имеющим детей в одном браке.

«А что насчет тех отцов, которые воспитывают детей от женщин из предыдущих браков? По логике Рыбальченко, они не достойны поддержки. Это абсурд и дискриминация!», — подчеркнул Курбаков.

Депутат Госдумы Нина Останина, комментируя соответствующее предложение, которое выдвинул председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, накануне говорила, что в России нет необходимости вводить «отцовский капитал» для многодетных семей, поскольку семейный капитал не должен делиться на отцовский и материнский.

Ранее детский омбудсмен Москвы призвала ввести семейный капитал вместо отцовского.

