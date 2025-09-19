На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве после взрывов зафиксировали повреждение троллейбусной сети

«Страна.ua»: троллейбусная сеть в Киеве получила повреждения во время работы ПВО
РИА «Новости»

Троллейбусная сеть и телекоммуникационное оборудование в Киеве получили повреждения в результате взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на городскую военную администрацию.

Ночью в нескольких районах столицы произошли взрывы. Они были связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

«В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть», — отмечается в материале.

Из него следует, что повреждения также получил канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает коммунальное предприятие «Киевпастранс». По данным журналистов, в связи с этим официальный сайт компании временно не работает. Также жителей предупредили о возможных перебоях при оплате картой и валидации билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

14 сентября депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Киевской области получила повреждения. Как он отметил, годовые восстановительные работы на объекте «пошли насмарку».

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области, расположенная на расстоянии 13 км от столицы. Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году.

Ранее в украинском городе Кременчуге в результате взрыва был поврежден железнодорожный мост.

