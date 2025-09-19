На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна причина схода с рельсов вагонов с углем в Приморье в августе

Прокуратура: плохое содержание путей привело к сходу вагонов с углем в Приморье
Viktor Skorokhodov/Shutterstock/FOTODOM

Приморская транспортная прокуратура завершила проверку из-за инцидента со сходом 18 вагонов с углем с рельсов на перегоне Артем-Приморский 3 — Шкотово в Приморском крае 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Инцидент произошел 6 августа. С рельсов сошли 18 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов.

В публикации говорится, что причиной аварии стало ненадлежащее содержание путей.

«Сошедшие с пути вагоны имеют повреждения, причиненный ОАО «РЖД» ущерб превышает 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, РЖД не провела оценку элементов верхнего строения пути, а также не приняла меры по ограничению скоростного режима поездов, несмотря на неисправное состояние пути.

В отношении региональных представителей компании были внесены преставления. Против двух должностных лиц возбуждены дела по статье об административных правонарушениях.

До этого железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

Ранее трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера в Челябинске.

