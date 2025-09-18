Названы товары с маркетплейсов, которые россияне чаще всего возвращают

Россияне чаще всего возвращают платья и солнцезащитные очки

Платья, сарафаны и солнцезащитные очки, заказанные на маркетплейсах, чаще всего возвращают обратно продавцам. Это показало исследование Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, почти половина всех платьев и сарафанов отправляется обратно продавцам. Эта категория является лидером антирейтинга по доле возвратов — уровень выкупа составляет лишь 56,6%. На втором месте — солнцезащитные очки (65,7%), на третьем — детская обувь (68,8%).

«Низкий процент выкупа одежды и обуви, особенно платьев и солнцезащитных очков, напрямую связан с проблемами выбора размера, материала, фасона, а также с несоответствием товара его изображению онлайн. Покупатели, чтобы подстраховаться, часто заказывают несколько размеров, а выкупают только один», — поясняет аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Показатели выкупа у бижутерии и ремней достигают 85%. По мнению Анастасии Романовой, это может быть связано с тем, что продавцы стали больше внимания уделять профессиональным фотографиям на моделях и качественному выполнению товаров.

Самую высокую лояльность демонстрируют покупатели тех товаров, где риски недовольства минимальны: корм для животных (98,9%), детское питание (97,1%) и продукты (96,1%). Потребители чаще всего приобретают уже проверенные позиции, которые точно подойдут. Немалую роль играет и полное соответствие товара описанию на карточке.

Также высокие показатели выкупа у товаров для дома — зеркал, предметов освещения и мебели (95,5–96%).

