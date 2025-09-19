В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

Подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирске задержан сотрудниками МВД и УФСБ России, молодой человек признался, что получил такое задание в мессенджере за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Октябрьском районе, было повреждено оборудование вышки сотовой связи. Прибывшие на место сотрудники полиции при осмотре зафиксировали там остатки горюче-смазочного материала и зажигалку.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного главка МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что поджог ему поручили выполнить в ходе переписки в мессенджере. Свои действия поджигатель фиксировал на камеру в качестве видеоотчета для куратора.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия»), фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

12 сентября Севастопольский городской суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 17 годам колонии за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для подготовки терактов в Крыму. По данным ФСБ, житель Феодосии по собственной инициативе связался с СБУ и предложил помощь.

Ранее 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины.