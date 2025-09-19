Самолет, вылетевший из Пекина в Иркутск, совершил вынужденную посадку

Самолет авиакомпании S7, летевший из Пекина в Иркутск, сел на территории авиазавода из-за густого тумана. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В публикации говорится, что лайнер должен был приземлиться в воздушной гавани в 8:40 (3:40 по мск), однако погодные условия нарушили планы.

По данным сервиса Flightradar24, самолету пришлось садиться на взлетной полосе Иркутского авиационного завода (ИАЗ).

До этого Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Самарской области, в поле возле села Георгиевка. Управление самолетом человеком без прав могло повлечь аварию, отметили в ведомстве. Пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей.

16 сентября мужчина устроил драку на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Москву. Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно уже начало снижаться, сам дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого он стал высказывать угрозы своей соседке и другим пассажирам. Это услышал другой мужчина и попытался разобраться в ситуации, но их конфликт перерос в драку.

Ранее самолет с пассажирами полчаса кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера.