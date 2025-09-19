В США нашли предполагаемое орудие убийства россиянина на фестивале

В штате Невада спустя три недели нашли нож, которым, предположительно, убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом сообщает ABC со ссылкой на офис шерифа округа Першинг.

Официальные лица утверждают, что смертельная травма, вероятно, была вызвана одним ножевым ранением в шею.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы ведут работу по поиску подозреваемого в нападении на россиянина. По данным телеканала, в офис шерифа поступило около 100 сообщений о личности возможного преступника.

11 сентября сообщалось, что организаторы фестиваля Burning Man совместно с волонтерами из организации Secret Witness, помогающей силовикам, заявили, что готовы предоставить вознаграждение в $10 тысяч за информацию, которая поможет найти убийцу россиянина Вадима Круглова.

Тело россиянина нашли в палатке во время сжигания деревянной фигуры на церемонии закрытия фестиваля 31 августа. Мужчина должен был представлять свою инсталляцию на Burning Man, но внезапно пропал сразу после песчаной бури. Друзья мужчины уверены, что его убили.

В полиции подчеркивают, что расследование будет сложным: на время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, но камер там практически нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отец убитого на Burning Man россиянина обратился к Трампу.