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Животное стало причиной дефицита воды в Словакии

В Словакии бобр поставил 5 тысяч человек перед риском остаться без питьевой воды
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Shutterstock

В Словакии бобр поставил 5 тысяч человек перед риском остаться без питьевой воды. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

«Речной бобр в Кленовой долине в Татранском национальном парке своей активностью на водотоке представляет повышенный риск для источника питьевой воды для более чем 5 000 жителей окрестных деревень. Он строит свои плотины на участке между (очистительной) установкой и местом забора сырой воды», — сообщает агентство.

Проблемой озаботились руководство национального парка и местные экоактивисты — предполагается, что проблему возможно будет решить гуманными способами, например, сделав излюбленные места грызуна непривлекательными для строительства плотин. Так бобр будет вынужден сам покинуть местность.

Тем временем в соседней Чехии построили плотины в ландшафтном парке Чехии и сэкономили властям $1,2 млн.

Однако не обошлось без минусов. Из-за появления плотин затопило поля, в окрестностях была подтоплена железная дорога.

Ранее в Польше похвастались безопасной для бобров борьбой с наводнением.

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