В Госдуме хотят больше платить россиянам за второго и третьего ребенка

В новой версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала выплаты на второго ребенка предварительно вырастут до 1 млн руб., а на третьего — 1,5 млн руб., заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что этот вариант законопроекта будет учитывать инфляцию. В его прошлой версии выплаты на второго ребенка составляли 900 тыс. руб., а на третьего — 1,4 млн руб.

«Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья», — сказал депутат.

Миронов отметил, что его партия уже много лет выступает за концепцию прогрессивного маткапитала.

Программа маткапитала действует с 1 января 2007 года. Изначально эта мера господдержки предполагала возможность финансовой помощи для семей, в которых родились вторые и последующие дети. С 2020 года маткапитал стали выдавать и на первого ребенка. Почти ежегодно, исключая 2017–2019 годы, сумма выплат увеличивалась за счет индексации.

С 1 февраля 2025 года маткапитал на первого ребенка в России вырос на 7,3%. Сумма выплаты на первого ребенка составляет 676 398 руб . В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году — 893 835 руб. Такая сумма будет выплачена семье, если родители до этого не обращались за средствами. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, семья может рассчитывать на доплату на второго ребенка в размере 217,4 тыс. руб.

Ранее в Госдуме выступили против отцовского капитала.