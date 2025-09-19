Врач рассказал о «детской» прививке от гриппа

Делать прививку от гриппа нужно детям и взрослым, заявил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН (Российской академии наук), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он назвал эту процедуру обязательной.

«Есть детская вакцина, она от взрослой отличается тем, что там меньше доза, потому что у детей иммунитет более здоровый, ему не нужно вводить двойную дозу, чтобы выработался антиген, антитела», — пояснил академик.

Два дня назад глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается значимый рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, особенно среди школьников. Она заверила, что специалисты ведомства принимают все необходимые меры для контроля ситуации, и отметила, что в осеннее время нужно больше времени уделять своему здоровью и мерам профилактики, а лучшим решением на фоне роста числа заболевших будет вакцинация.

