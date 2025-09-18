Около 50 россиян эвакуированы из сектора Газа в Иорданию

Посольство: из сектора Газа в Иорданию вывезено около 50 россиян

Российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе россиян из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Иорданию из сектора Газа удалось вывести порядка 50 российских граждан с семьями.

Эту информацию подтвердил один из выехавших из сектора Газа Халед Аттар. По его словам, российская дипмиссия в Рамалле эвакуировала его и его семью и обеспечила въезд в Иорданию. 19 сентября они должны отправиться в Петербург, добавил Халед Аттар.

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля в очередной раз атаковала Газу — за 20 минут военные нанесли 37 ударов. Впоследствии Нетаньяху подтвердил, что ЦАХАЛ начал «мощную операцию в городе Газа».

17 сентября Израиль нанес удар по детской больнице, в которой находились 80 пациентов, получающих лечение по разным специальностям, а также четыре ребенка в отделении интенсивной терапии и восемь новорожденных в отделении интенсивной терапии, уточнили в министерстве.

Утверждается, что обстреливались верхние этажи больницы, трижды с интервалом в несколько минут.

Ранее ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.