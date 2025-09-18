На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Около 50 россиян эвакуированы из сектора Газа в Иорданию

Посольство: из сектора Газа в Иорданию вывезено около 50 россиян
true
true
true
close
Abed Khaled/Reuters

Российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе россиян из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Иорданию из сектора Газа удалось вывести порядка 50 российских граждан с семьями.

Эту информацию подтвердил один из выехавших из сектора Газа Халед Аттар. По его словам, российская дипмиссия в Рамалле эвакуировала его и его семью и обеспечила въезд в Иорданию. 19 сентября они должны отправиться в Петербург, добавил Халед Аттар.

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля в очередной раз атаковала Газу — за 20 минут военные нанесли 37 ударов. Впоследствии Нетаньяху подтвердил, что ЦАХАЛ начал «мощную операцию в городе Газа».

17 сентября Израиль нанес удар по детской больнице, в которой находились 80 пациентов, получающих лечение по разным специальностям, а также четыре ребенка в отделении интенсивной терапии и восемь новорожденных в отделении интенсивной терапии, уточнили в министерстве.

Утверждается, что обстреливались верхние этажи больницы, трижды с интервалом в несколько минут.

Ранее ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами