На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме попросили Минпромторг проанализировать повышение утильсбора

Нилов попросил Алиханова проанализировать последствия повышения утильсбора
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов на фоне недовольства россиян обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой проанализировать последствия от повышения утилизационного сбора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его письмо главе Минпромторга.

«С учетом массовых обращений граждан прошу вас дать поручение еще раз в комплексе проанализировать и оценить масштаб последствий регулирующего воздействия, в том числе социальных, в случае реализации планов изменения методики начисления утилизационного сбора», — говорится в письме.

В нем депутат отметил, что повышение этого платежа приведет к отказу от автомобилей с мощностью двигателя более 160 л.с., которые чаще всего используются в малом бизнесе, либо к значительной переплате.

Нилов добавил, что подобное решение приведет к старению автопарка, расширению серого рынка б/у запчастей и комплектующих, а также росту цен на другие товары и услуги, включая такси.

18 сентября стало известно, что более 30 тысяч россиян поставили дизлайк под законопроектом, который изменит методику расчета утильсбора и значительно повысит стоимость ввозимых в страну автомобилей.

Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года пересмотреть способ исчисления и ввести прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. А льготный утильсбор оставить только для машин с мощностью мотора менее 160 л.с.

Ранее автоэксперт назвал шесть машин, которые исчезнут из РФ из-за утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами