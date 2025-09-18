В Калининграде женщина заявила в СК на экс-мужа, пристававшего к их маленькому сыну

В Калининграде женщина обвинила экс-мужа в приставаниях к их сыну

Жительница Калининграда рассказала о том, как ее семилетний сын подвергался насилию со стороны отца после того, как пара разошлась. Ее слова приводит «Клопс».

По словам женщины, они с мужем быстро поженились, но спустя некоторое время после рождения сына по имени Миша они разошлись. Мужчина платил минимальные алименты, мать не препятствовала общению.

Позже мальчик стал сопротивляться и не хотел видеться с отцом, но мать полагала, что мужчина просто не смог должным образом наладить отношения с сыном.

В конце 2024 года женщина заметила, что мальчик стал плохо спать по ночам и после визитов отца был подавленным и вялым. Он говорил, что «папа его мучает».

В мае 2025 года Миша признался, что отец его трогал между ног. Во время одного из разговоров на глазах у матери мужчина стал отнекиваться, но ребенок стоял на своем. После этого женщина, опасаясь за сына, разрешила им видеться только в ее присутствии.

Мать обратилась в Следственный комитет, на данный момент специалисты проводят проверку. Сам отец считает, что бывшая жена хочет отомстить ему за развод.

