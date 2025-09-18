Здание автосервиса загорелось в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в здании автосервиса в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает главное управление МЧС России по городу в Telegram-канале.

«18 сентября в 20:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1. В здании автосервиса, размером 20х30 метров, происходит горение по всей площади», — говорится в публикации.

По данном регионального чрезвычайного ведомства, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

В 21:59 пожар был локализован. Для этого МЧС увеличило число специальной техники до шести единиц, а также привлекли до 30 человек личного состава.

13 сентября кот устроил пожар в квартире одного из жилых домов в Санкт-Петербурге. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что питомец запрыгнул на сенсорную плиту на кухне и прошелся по ней. При этом плита сработала, так как была без блокировки. В результате в помещении загорелся пластиковый аэрогриль. Огонь успели ликвидировать жильцы, пострадавших не было.

