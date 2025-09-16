Пьяный петербуржец сжег авто из мести к женщине и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина сжег Kia, чтобы отмстить бывшей жене

В Санкт-Петербурге мужчина сжег автомобиль Kia Sportage, чтобы отомстить бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Любовная драма закончилась пожаром сегодня ночью в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в 3:00 на Будапештской улице. Мужчина поджег Kia Sportage, который стоял на парковке. <…> на авто ездила бывшая жена мужчины. Недавно он развелся с супругой и, судя по всему, таким способом решил отомстить», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило машину полностью.

По информации канала, когда прохожий решил помочь потушить горящий транспорт, петербуржец сообщил, что поджег автомобиль намеренно. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. Правоохранители задержали поджигателя.

