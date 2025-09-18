На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В протестах во Франции приняли участие полмиллиона человек

Le Figaro: 500 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Benoit Tessier/Reuters

В протестных акциях, которые состоялись во Франции 18 сентября, приняло участие более полумиллиона человек. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные местной полиции.

«В этот четверг в демонстрациях во Франции приняли участие более 500 тысяч протестующих. В Париже в демонстрациях приняли участие 55 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Согласно информации МВД, силовики задержали 181 человека, еще 11 участников акции попали в больницу.

Митинги во Франции проходят уже несколько дней. Причиной протестов стал законопроект о бюджете страны на 2026 год, который рассматривает парламент.

Согласно документу, власти хотят сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. По плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Ранее во Франции протестующие заблокировали завод по производству вооружений.

