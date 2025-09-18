На Кубани медведи, пристрастившиеся к еде из мусорных баков, пугают жителей курорта

В Красной Поляне сняли на видео медведей, которые разоряют ночью мусорные баки

Жители Красной Поляны бьют тревогу из-за медведей, которые стали регулярно разорять мусорные баки в поисках еды. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По словам жителей курортного поселка, зверя все чаще выходят к жилым домам, разоряют помойки и ведут себя агрессивно. На одной из опубликованных каналом записи медведица с медвежатами разоряют закрытую помойку, ловко забираясь в нее по металлической сетке. На второй записи медвежонок гонится за проезжающим на электровелосипеде курьером, но отступает, испугавшись следующей за курьером машины.

До этого в Подмосковье пчеловод пожаловался на медведя, который дважды за месяц разорил его пасеку и уничтожил половину ульев.

Ранее в Югре женщина столкнулась с медведем на рыбалке и своим криком заставила его уйти.