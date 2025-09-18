На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Набережных Челнах задержали начальника одного из отделов исполкома

В Набережных Челнах задержан начальник отдела исполкома по подозрению во взятке
true
true
true
close
ФСБ РФ

В Набережных Челнах работники УФСБ задержали Альберта Исмагилова, занимающего должность начальника общего отдела исполкома, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает издание Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.

Предполагаемая сумма взятки превышает один миллион рублей. Утверждается, что Исмагилов получал эти денежные средства в период с 2019 по 2025 год. Взамен, как предполагается, чиновник оказывал содействие в беспрепятственной и оперативной приемке выполненных работ, а также подписывал документы по заключенным муниципальным контрактам, где заказчиком выступал исполком.

В перечень этих работ входит и обслуживание здания городской администрации.

17 сентября стало известно о задержании заместителя главы Зеленодольского района Татарстана Николая Бызина. Он также подозревается в получении взятки, которая по версии следствия, представляла собой 4 земельных участка, полученных за помощь в передаче дорог из частного владения в муниципальную собственность. Следственными органами возбуждено уголовное дело и проводится необходимая проверка обстоятельств.

Ранее бывший глава Курской области рассказал о взятках при строительстве фортификаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами