В Набережных Челнах задержали начальника одного из отделов исполкома

В Набережных Челнах задержан начальник отдела исполкома по подозрению во взятке

В Набережных Челнах работники УФСБ задержали Альберта Исмагилова, занимающего должность начальника общего отдела исполкома, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает издание Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.

Предполагаемая сумма взятки превышает один миллион рублей. Утверждается, что Исмагилов получал эти денежные средства в период с 2019 по 2025 год. Взамен, как предполагается, чиновник оказывал содействие в беспрепятственной и оперативной приемке выполненных работ, а также подписывал документы по заключенным муниципальным контрактам, где заказчиком выступал исполком.

В перечень этих работ входит и обслуживание здания городской администрации.

17 сентября стало известно о задержании заместителя главы Зеленодольского района Татарстана Николая Бызина. Он также подозревается в получении взятки, которая по версии следствия, представляла собой 4 земельных участка, полученных за помощь в передаче дорог из частного владения в муниципальную собственность. Следственными органами возбуждено уголовное дело и проводится необходимая проверка обстоятельств.

