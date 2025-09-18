На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скульптура «Маша и Медведь» в Ульяновской области оказалась дорога местным жителям

Власти Ульяновской области объяснили появление скульптуры «Маша и Медведь»
Telegram-канал Симбирский шугожор

Власти Ульяновской области объяснили появление в селе Вальдиватское Ульяновской области скульптуры «Маша и Медведь», которая вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жители отнеслись к композиции спокойно, жалоб и негативных отзывов не было ни во время праздника, ни после», – подчеркнули в администрации Вальдиватского сельского поселения.

Скульптура была подарком жителям Ульяновской области в День села Вальдиватское от его уроженца Владимира Полнякова, уточнили чиновники.

Фотографии необычной композиции, установленной на детской площадке Карсунского района, распространились в Telegram-каналах, вызвав волну критики пользователей. Однако местные жители и администрация отнеслись к скульптуре положительно.

Сельский дом культуры Вальдиватского в соцсети «ВКонтакте» выразил благодарность Полнякову за щедрый и значимый подарок. В сообщении отмечается, что этот постамент символизирует внимание к сообществу и является ярким украшением села

По словам представителя сельского поселения, инициативная группа жителей лично выбрала место для установки, организовала процесс, а администрация не выделяла средства на установку постамента. При этом автор произведения лично принял участие в церемонии открытия скульптуры.

Ранее в Нововоронеже снесли скандально прославившуюся скульптуру «Аленушка».

