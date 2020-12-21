«Памятник русской смерти»: какая судьба постигла Аленушку в Нововоронеже

Власти Нововоронежа демонтировали памятник в честь 250-летия села Новой Аленовки, вызвавший возмущение местных жителей своим внешним видом.

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«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий.

После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что», — заявила заместительница главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Жители города обратились к местным властям с требованием снести памятник сразу после открытия 18 декабря. Сам памятник в социальных сетях подвергли резкой критике: «Больше похоже на памятник, посвященный жертвам COVID-19»; «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое»; «Я это «черное» место будут все обходить стороной»; «Аленушка постапокалипсиса!»; «Памятник русской смерти».

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале коллаж, на котором голова памятника была размещена на месте головы официальной представительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

В ответ на это в официальном Telegram-канале МИДа была опубликована фотография набора, в который вошла меховая шапка и сумка с надписью «Берегите голову».

«Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово! Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. А Вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз», — говорилось в описании к фотографии.

Изображение скульптуры также выложил в своих социальных сетях музыкант Вася Обломов. Он посоветовал создателям фильма «Игра престолов» и телеканалу HBO обратить внимание на этот «русский памятник».

Скульптура была установлена к 250-летию основания села, на месте которого был основан Нововоронеж. По легенде, девушка по имени Алена выбрала это место возле ручья. Рядом с ним она была убита злодеем Кудеяром. В память о ней решили назвать село и ручей. А в середине ХХ века на этом месте возник поселок Нововоронежский. В 1980-х годах он получил статус города.

Создатель памятника, архитектор Александр Шилин прокомментировал ситуацию вокруг памятника в эфире телеканала «Россия 1»..

«Знаю о том, что на всех памятник произвел разное впечатление. В основном, негатив вызвало лицо Аленки. Конечно, эскиз был другим, но выполнить это в металле очень трудно. Сама фигура девушки нареканий не вызвала, а черты лица можно исправить, на это понадобится около месяца», — отметил он.

На фоне массовых сообщений представители мэрии пообещали рассмотреть вопрос о демонтаже памятника.

«Информация о появлении негативных отзывов относительно «Аленки» была доведена до инициаторов проекта – уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято в случае, если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение», — говорилось в официальном сообщении горадминистрации.

Глава городского округа Николай Нетяга в комментарии для издания «Подъем» пояснил, что не успел проверить памятник лично.

«Не очень удачно получилось, скажем так. Вживую я увидел, когда открывали, до этого были ролики, но они не отражали все это. Бывает, когда все получается, а бывает — не получается. Ничего страшного в этом нет. Главное — добиваться, чтобы это всех устраивало», — сказал он.

Глава Нововоронежа Владимир Лещенко подчеркнул, что памятник был создан без бюджетных средств.

«Организацией и установкой полностью занималась инициативная группа. Мы им уже сообщили, что после открытия памятника вылилось много негатива, поэтому завтра инициативная группа будет собираться и принимать решение, что с этим делать. Если будет принято решение о сносе, то мы снесем памятник и все, а на его место поставим памятную табличку», - пояснил он.

Лещенко также подчеркнул, что автором выступил опытный воронежский художник.

«Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд — тяжелым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно», — добавил он.

Лещенко также отметил, что дорабатывать памятник «однозначно не планируется».

Инициативная группа, принимавшая участие в создании монумента постановила снести его в ходе совещания 21 декабря. В тот же день памятник был демонтирован.