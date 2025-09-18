В Париже полиция начала задержания на марше протеста

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания на марше протеста в Париже против предложенных правительством Франции мер жесткой экономии. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские используют дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты против протестующих. В ответ манифестанты бросают в стражей порядка файеры, петарды, бутылки и камни.

При этом телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на данные министерства внутренних дел, что в стране уже зарегистрировано 140 задержаний, из них 31 — в Париже. 75 человек были помещены под стражу по всей Франции, из них 16 — в столице.

До этого стало известно, что тысячи демонстрантов в Париже прошлись маршем под музыку из советской песни «Катюша». Также среди присутствующих заметили молодых людей в футболках с советским гербом и надписью «СССР».

Ранее Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за масштабной акции протеста.