В Париже полиция начала задержания на марше протеста

BFMTV: в Париже полиция задержала 31 участника акции протеста
Benoit Tessier/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания на марше протеста в Париже против предложенных правительством Франции мер жесткой экономии. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские используют дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты против протестующих. В ответ манифестанты бросают в стражей порядка файеры, петарды, бутылки и камни.

При этом телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на данные министерства внутренних дел, что в стране уже зарегистрировано 140 задержаний, из них 31 — в Париже. 75 человек были помещены под стражу по всей Франции, из них 16 — в столице.

До этого стало известно, что тысячи демонстрантов в Париже прошлись маршем под музыку из советской песни «Катюша». Также среди присутствующих заметили молодых людей в футболках с советским гербом и надписью «СССР».

Ранее Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за масштабной акции протеста.

