Владельцу издательства «Музыка» запретили выезд из России

РИА Новости: владельцу издательства «Музыка» Зильберквиту запретили выезд из РФ
Freepik.com

Суд запретил владельцу издательства «Музыка» Марку Зильберквиту выезжать за пределы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры России.

«Обязать пограничную службу ФСБ России обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска в виде запрета <...> осуществлять выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, аналогичное решение было принято в отношении его близких, которые также являются ответчиками по иску. Суд также наложил арест на все имущество издательства «Музыка», в том числе транспорт, доли акций юридических лиц и объекты интеллектуальной собственности.

В публикации говорится, что решением суда руководителям компании было запрещено выплачивать дивиденды и выводить деньги. При этом владельцам разрешили рассчитываться с кредиторами, контрагентами и платить зарплату сотрудникам.

Процесс по иску начнется 11 сентября.

До этого Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции издательства «Музыка».

Ранее сообщалось, что Росимуществу передали управление активом финской Fortum.

