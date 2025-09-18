ТАСС: еще троих детей из РФ внесли в базу украинского «Миротворца»

Еще трое детей из России были внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что в спиках оказались 10-летний Иван Ж., 14-летняя Виктория Ж. и 15-летняя Эвелина Ж., которые якобы сознательно нарушили государственную границу Украины.

Накануне вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что спецпредставителю генсека ООН будет направлено обращение депутатов из-за размещения персональных данных российских детей на украинском «Миротворце».

Она отметила, что только за прошедшую неделю на экстремистском сайте появились сведения о четырех детях, а за предыдущие годы были «обнародованы персональные данные сотен несовершеннолетних». Это, по словам Кузнецовой, не только нарушение закона, но и прямая цель для украинских неонацистов и террористов к совершению преступлений против них.

Ранее сына российского офицера внесли в базу «Миротворца».