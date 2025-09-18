На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве возбудили дело после инцидента со школьником, ушедшим из дома из-за аферистов

В Москве возбудили дело после того, как мальчик по указу мошенников ушел из дома
true
true
true
close
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Москве после того, как мошенники обманули школьника и заставили его уйти из дома, возбудили дело. Об этом сообщает прокуратура столицы.

На данный момент идет расследование, специалисты выясняют личности причастных к произошедшему. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

«По решению прокурора уголовное дело передано для организации дальнейшего расследования в территориальный орган СК», – сообщается в публикации.

Об инциденте стало известно накануне. Аферисты представились 13-летнему школьнику из Раменок мальчиком, с которым тот отдыхал в лагере. После отправки геолокации мошенники стали запугивать пострадавшего.

Чтобы доказать отсутствие связей с ВСУ, он отправил фото счетов родителей. По инструкции злоумышленников мальчик отправил деньги неизвестным, разбил телефон отца и ушел из дома. Ему якобы нужно было вернуться домой не раньше чем через 12 часов, иначе родителей лишат прав.

Школьника нашли на лавке одного из ЖК, где он провел всю ночь.

Ранее в Подмосковье ребенок с аутизмом пропал без вести и нашелся по дороге в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами