В Москве возбудили дело после инцидента со школьником, ушедшим из дома из-за аферистов

В Москве возбудили дело после того, как мальчик по указу мошенников ушел из дома

В Москве после того, как мошенники обманули школьника и заставили его уйти из дома, возбудили дело. Об этом сообщает прокуратура столицы.

На данный момент идет расследование, специалисты выясняют личности причастных к произошедшему. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

«По решению прокурора уголовное дело передано для организации дальнейшего расследования в территориальный орган СК», – сообщается в публикации.

Об инциденте стало известно накануне. Аферисты представились 13-летнему школьнику из Раменок мальчиком, с которым тот отдыхал в лагере. После отправки геолокации мошенники стали запугивать пострадавшего.

Чтобы доказать отсутствие связей с ВСУ, он отправил фото счетов родителей. По инструкции злоумышленников мальчик отправил деньги неизвестным, разбил телефон отца и ушел из дома. Ему якобы нужно было вернуться домой не раньше чем через 12 часов, иначе родителей лишат прав.

Школьника нашли на лавке одного из ЖК, где он провел всю ночь.

