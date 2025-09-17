На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье ребенок с аутизмом пропал без вести и нашелся по дороге в Москву

В столичном регионе второй ребенок пропал без вести за последние два дня. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, в последний раз восьмилетнего мальчика в последний раз видели днем в Зеленограде. По словам местных жителей, он двигался в направлении остановки «Березовая аллея». Известно, что он практически не разговаривает из-за аутизма.

После того как школьник пропал, на поиски вышли десятки волонтеров. Не исключалось, что исчезнувший мог стать жертвой мошенников и, следуя их указаниям, куда-то уехать.

Позже мальчика обнаружили. Пропавший направлялся в сторону Москвы, с какой целью – не уточняется. Школьника скоро передадут родителям. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Первый мальчик пропал после разговора с мошенниками. Под давлением неизвестных он перевел деньги, разбил телефон отца и ушел из дома.

Ранее пропавшая пожилая россиянка пила из луж и ела рябину, чтобы выжить трое суток в лесу.

