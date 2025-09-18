В Челябинске мужчина не выжил после выпадения из окна 22-го этажа

В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили молодого человека, после падения он не выжил. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источники.
Инцидент произошел на улице Героя России Яковлева, в ЖК «Манхэттен», который расположен в центре города. Молодой человек, которому было 22 года, выпал из окна 22-го этажа.
Пострадавший заселился в квартиру, из окна которой выпал, накануне. Это жилье владельцы сдавали в аренду посуточно.
Известно, что каких-либо данных о криминальном характере произошедшего нет. На данный момент в ситуации разбираются слндователи.
«Следователем следственного отдела по Центральному району регионального СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.
