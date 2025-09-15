В Омске не спасли ребенка, выпавшего из окна многоэтажки

В Омске не спасли мальчика, который выпал из окна восьмого этажа

В Омске врачи боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна, но не смогли его спасти. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России.

Инцидент произошел 13 сентября в доме по улице 3-я Любинская. Как выяснили правоохранители, никого из взрослых в момент ЧП в квартире не было.

«Родители мальчика были на работе, дети остались дома одни, без присмотра взрослых. Мальчик смог самостоятельно открыть окно, на котором отсутствовали фиксаторы, и, облокотившись на москитную сетку, выпал», — уточнили в ведомстве, добавив, что ребенок выпал с восьмого этажа.

Сейчас СК устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростове падение из окна трехлетнего ребенка закончилось трагедией.