На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске не спасли ребенка, выпавшего из окна многоэтажки

В Омске не спасли мальчика, который выпал из окна восьмого этажа
true
true
true
close
Shutterstock

В Омске врачи боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна, но не смогли его спасти. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России.

Инцидент произошел 13 сентября в доме по улице 3-я Любинская. Как выяснили правоохранители, никого из взрослых в момент ЧП в квартире не было.

«Родители мальчика были на работе, дети остались дома одни, без присмотра взрослых. Мальчик смог самостоятельно открыть окно, на котором отсутствовали фиксаторы, и, облокотившись на москитную сетку, выпал», — уточнили в ведомстве, добавив, что ребенок выпал с восьмого этажа.

Сейчас СК устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростове падение из окна трехлетнего ребенка закончилось трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами