В пермской больнице женщина без одежды выпала из окна пятого этажа

Пациентку пермской больницы обнаружили под окнами учреждения. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел в больнице имени Граля. Как рассказала очевидица, женщина выпала из окна, спасти пострадавшую не удалось. По словам свидетельницы, пострадавшая была без одежды, но по какой причине – не уточняется.

Известно, что женщине было 40 лет, она рухнула с пятого этажа.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Китае дети едва не упали с балкона 13-го этажа, пока их отец ушел по делам. Мальчик и девочка из провинции Гуйчжоу вылезли за пределы балкона и ухватились за перила. В какой-то момент мальчик поднял ноги и попытался подтянуться на руках.

Увидев, что дети в опасности, сосед обратился в управляющую компанию. Спустя несколько минут охранники спасли брата и сестру.

Ранее в Омске не спасли ребенка, выпавшего из окна многоэтажки.