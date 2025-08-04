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На Украине отправили под стражу народного депутата Кузнецова

Страна.ua: на Украине арестован нардеп Кузнецов за махинации при закупке дронов
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Depositphotos

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу народного депутата Алексея Кузнецова с возможностью освобождения под залог в размере 8 млн грн (около 15,3 млн руб). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным источника, изначально его хотели арестовать под залог в 30 млн грн (57,4 млн руб).

Кузнецов является фигурантов дела о махинациях при закупке дронов. Помимо него, обвинения предъявлены главе Мукачевской райадмнистрации Сергею Гайдаю, главе Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко, а также командиру воинской части Нацгвардии и директору предприятия – производителя БПЛА.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что командующий национальной гвардии отстранил от должностей фигурантов дела.

Комментируя это дело, Зеленский потребовал наказать пойманных на взятках чиновников.

Ранее Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского может быть причастен к хищениям на закупках БПЛА.

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