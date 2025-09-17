На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
13-летняя девочка забеременела от мужчины, который опоил ее и изнасиловал

В США девочка забеременела от опоившего ее насильника
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Американца из штата Юта признали виновным в надругательстве над девочкой, которая позже забеременела. Об этом сообщает Fox 13.

Ребенок подвергся насилию в 2015 году, когда ему было 13 лет, но перед судом мужчина предстал только сейчас. О его действиях стало известно после того, как в 2016 году пострадавшая попала в больницу, где выяснилось, что она находится на 29-й неделе беременности.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов школьница рассказала, что ее несколько раз принуждал к соитию мужчина, который является беженцем из Судана.

Однажды он дал пострадавшей что-то выпить. Она заснула, но спустя некоторое время проснулась без одежды.

Полицейские установили личность мужчины исходя из описания и получили образец его ДНК, забрав его окурок. Благодаря последнему подтвердилось, что преступник является отцом ребенка пострадавшей.

Мужчине вынесут приговор в середине октября. Его могут приговорить к 25 годам лишения свободы.

Ранее сантехник изнасиловал беременную клиентку и расправился с ней после спора о деньгах.

