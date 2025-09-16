На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка-подросток, которую изнасиловал брат, забеременела и родила в туалете

В Индии 15-летняя девушка родила ребенка от двоюродного брата и утопила его
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Индии изнасилованная двоюродным братом 15-летняя девушка родила ребенка в туалете. Об этом пишет Times of India.

По данным газеты, 7 сентября несовершеннолетняя из города Калол почувствовала резкую боль в животе и пошла в туалет во время семейного мероприятия. Позже родственники обнаружили новорожденного без признаков жизни в сливном бачке и сообщили об инциденте в полицию.

Семья жертвы не подозревала о ее беременности до родов. В конце концов девушка призналась своей тете, что забеременела после того, как ее неоднократно изнасиловал двоюродный брат, около восьми месяцев назад приезжавший в гости из другого города. В тот момент родители пострадавшей были в отъезде.

Полиция зафиксировала случай нарушения Закона о защите детей от сексуальных преступлений и начала расследование. Правоохранители уже опросили членов семьи и всех, кто присутствовал на церемонии.

Ранее дядя похитил племянницу и держал ее в сексуальном рабстве.

