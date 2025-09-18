На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина

Wikimedia Commons

В Краснодарском крае из реки достали краснокнижного черноморского дельфина афалину, получившего серьезные ранения от рыболовных снастей. Об этом РИА Новости сообщили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».

«Да, мы как раз везем его в Анапу… Сильно ранен дельфин, весь в леске, весь в порезах от рыболовных снастей. Не место ему было плавать там, где он плавал. Все обернулось на данный момент не очень хорошо, поэтому и была проведена операция», — пояснили в центре спасения дельфинов.

По словам представителей «Дельфы», по дороге специалисты смогут оценить степень повреждений животного, и затем в Анапе будет принято решение о возможности его выпуска в открытое море.

В начале сентября центр «Дельфа» сообщил об обнаружении взрослой афалины в реке Бейсуг на территории Краснодарского края. Росприроднадзор ранее выдавал разрешение на спасение дельфина, но его не использовали, надеясь на самостоятельный уход животного из реки при подъеме уровня воды. Позже выяснилось, что дельфин запутался в сетях. Накануне Роспотребнадзор заявил о выдаче повторного разрешения на спасательную операцию по извлечению афалины из реки.

Ранее ученые выяснили, что дельфины используют «клоунский нос» для охоты на рыбу.

