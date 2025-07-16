На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дельфины используют «клоунский нос» для охоты на рыбу, выяснили ученые

RSOS: на западе Австралии дельфины освоили необычный способ охоты

Некоторые дельфины в заливе Шарк-Бей на западе Австралии освоили необычный способ охоты: они надевают на морду морскую губку, словно клоунский нос, и используют ее как инструмент, чтобы выкапывать рыбу со дна. Это поведение, как выяснили ученые, передаётся из поколения в поколение, но овладеть им крайне непросто. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Такая охота нарушает чувствительный эхолокационный механизм дельфинов — систему, с помощью которой они ориентируются в пространстве, излучая звуки и улавливая отражённые волны.

«Это как надеть маску — обзор и звук становятся искаженными», — объяснила соавтор работы Эллен Роуз Джейкобс, морской биолог из Орхусского университета в Дании.

Тем не менее дельфины продолжают использовать эхолокационные щелчки во время «губочной» охоты. Джейкобс с помощью подводных микрофонов подтвердила это, а затем смоделировала, как губка влияет на звуковые волны. Оказалось, дельфины учатся компенсировать искажения и успешно охотиться — губка защищает нос от острых камней, позволяя рыть по дну в поисках таких рыб, как песчаный окунь.

Губки, которые дельфины используют, могут быть размером от мяча для тенниса до дыни. Такая охота требует большой точности и опыта. Неудивительно, что столь сложной техникой владеет лишь около 5% местной популяции — примерно 30 особей.

Такой способ охоты считается культурным поведением, ведь он передается от матери к детенышу, а не закреплен генетически. Это еще один пример того, насколько умны и обучаемы морские млекопитающие — и насколько сложен их мир.

Ранее у берегов Дании обнаружили «ясли» загадочных древних акул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами