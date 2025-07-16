Дельфины используют «клоунский нос» для охоты на рыбу, выяснили ученые

Некоторые дельфины в заливе Шарк-Бей на западе Австралии освоили необычный способ охоты: они надевают на морду морскую губку, словно клоунский нос, и используют ее как инструмент, чтобы выкапывать рыбу со дна. Это поведение, как выяснили ученые, передаётся из поколения в поколение, но овладеть им крайне непросто. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Такая охота нарушает чувствительный эхолокационный механизм дельфинов — систему, с помощью которой они ориентируются в пространстве, излучая звуки и улавливая отражённые волны.

«Это как надеть маску — обзор и звук становятся искаженными», — объяснила соавтор работы Эллен Роуз Джейкобс, морской биолог из Орхусского университета в Дании.

Тем не менее дельфины продолжают использовать эхолокационные щелчки во время «губочной» охоты. Джейкобс с помощью подводных микрофонов подтвердила это, а затем смоделировала, как губка влияет на звуковые волны. Оказалось, дельфины учатся компенсировать искажения и успешно охотиться — губка защищает нос от острых камней, позволяя рыть по дну в поисках таких рыб, как песчаный окунь.

Губки, которые дельфины используют, могут быть размером от мяча для тенниса до дыни. Такая охота требует большой точности и опыта. Неудивительно, что столь сложной техникой владеет лишь около 5% местной популяции — примерно 30 особей.

Такой способ охоты считается культурным поведением, ведь он передается от матери к детенышу, а не закреплен генетически. Это еще один пример того, насколько умны и обучаемы морские млекопитающие — и насколько сложен их мир.

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