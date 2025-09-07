На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани заплывший в реку дельфин две недели не может вернуться в море

112: в Краснодарском крае черноморский дельфин заплыл в реку
true
true
true

В Краснодарском крае в реку Бейсуг заплыл черноморский дельфин. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал отмечает, что находиться в пресной воде для животного опасно. В реке дельфин плавает уже две недели, что может повредить его коже. За состоянием животного следят спасатели и ветеринары: они готовы помочь дельфину вернуться в море.

В июле в Финском заливе в 50 км от Санкт-Петербурга тоже заметили дельфинов. По словам ученых из Института океанологии Российской академии наук, это могут быть афалины. Иногда их можно заметить в восточной части Балтийского моря. До середины прошлого века этот район был привычным для афалин и фоцен (морских свиней), но две мировые войны и хлорорганические пестициды в последней трети XX века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. Ученые полагают, что появление афалин в Финском заливе может говорить об улучшении экологической ситуации.

Ранее выяснилось назначение «клоунского носа» дельфинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами