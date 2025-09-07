На Кубани заплывший в реку дельфин две недели не может вернуться в море

В Краснодарском крае в реку Бейсуг заплыл черноморский дельфин. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал отмечает, что находиться в пресной воде для животного опасно. В реке дельфин плавает уже две недели, что может повредить его коже. За состоянием животного следят спасатели и ветеринары: они готовы помочь дельфину вернуться в море.

В июле в Финском заливе в 50 км от Санкт-Петербурга тоже заметили дельфинов. По словам ученых из Института океанологии Российской академии наук, это могут быть афалины. Иногда их можно заметить в восточной части Балтийского моря. До середины прошлого века этот район был привычным для афалин и фоцен (морских свиней), но две мировые войны и хлорорганические пестициды в последней трети XX века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. Ученые полагают, что появление афалин в Финском заливе может говорить об улучшении экологической ситуации.

