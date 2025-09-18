В Москве таксист показал гениталии школьнице во время поездки

В Москве задержали таксиста за развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?».

«15-летняя школьница ехала в такси, когда водитель снял штаны и продемонстрировал ей свои причиндалы. О произошедшем девочка рассказала родителям», — говорится в публикации.

По данным столичного СК, родители сразу же обратились в правоохранительные органы. Мужчину удалось оперативно задержать. Таксисту предъявили обвинения по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

До этого в Москве суд вынес приговор художнику за развратные действия в отношении учениц. По словам самих пострадавших, они подвергались физическому и психическому насилию. Мужчина выбирал для себя «возлюбленных» и «растил» для себя. Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

Ранее в Подмосковье сняли на видео спарринг крыс на парковке.