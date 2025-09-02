На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, как замотивировать школьников выполнять домашние задания

Психолог Метлова: после школы дети должны отвлекаться от учебы
Shutterstock

После школы детям стоит делать паузу в учебе, чтобы у них сохранялась мотивация делать домашнее задание. Об этом «Москве 24» рассказала семейный психолог Юлия Метлова.

По ее словам, перекус и 20–40 минут физической активности (например, прогулка) помогут школьникам восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы. Она рекомендует начинать выполнять домашнее задание с легких и коротких задач, а после — переходить к самому сложному.

Метлова также посоветовала развивать навык самопроверки и делать небольшие тесты или пересказы, чтобы помочь мозгу запомнить информацию.

«Очень часто именно из-за ошибок дети начинают плакать на тетрадки, и очень важно донести до ребенка, что ошибка — это не катастрофа, это сигнал, что что-то можно улучшить. Учебный процесс невозможен без ошибок, ведь они и есть показатель того, что человек учится. Это важно понимать не только детям, но и родителям, которые должны формировать установку на рост. Важно хвалить не сам ум ребенка, а его усилия, его стратегии», — пояснила она.

Психолог добавила, что родители также должны уделять внимание прогрессу ребенка.

Специалисты ПНИПУ до этого говорили «Газете.Ru», что большинство школьников тратят на выполнение «домашки» около трех часов в день, и родители нередко помогают им справляться с заданиями. Однако такая поддержка важна не только ради оценок. По их словам, совместная работа с ребенком укрепляет эмоциональную связь в семье, снижает стресс и формирует внутреннюю учебную мотивацию.

Ранее в Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах.

