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Стало известно, сколько россиян ходят в кафе с питомцами

Каждый четвертый опрошенный россиянин посещал кафе и рестораны с питомцами
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evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый опрошенный россиянин (23%) уже посещал заведения, открытые для гостей с питомцами: кафе, рестораны, магазины, отели, офисы или развлекательные центры. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее активными посетителями таких мест оказались представители молодого поколения: среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет такой опыт имеют 41%. Посещение пэт-френдли пространств также характерно для россиян с высоким уровнем дохода (34%) и тех, кто проживает один, без семьи и соседей (31%).

Однако для большинства россиян (77%) политика пэт-френдли пока остается скорее теоретической: в реальной жизни они еще не сталкивались с заведениями, придерживающимися такой концепции.

Посетители, уже побывавшие в заведениях с политикой допуска домашних животных, чаще всего делятся положительными впечатлениями. Такие места воспринимаются ими как более уютные, душевные и комфортные. 78% посетителей отметили, что атмосфера в пэт-френдли заведениях напоминает домашнюю – уютную и непринужденную. 77% опрошенных считают большим плюсом возможность приходить вместе с питомцем и не оставлять его на улице. 77% россиян отметили, что присутствие животных делает атмосферу более дружелюбной и открытой. 75% опрошенных положительно оценили возможность пообщаться с другими животными. 73% сообщили о повышении настроения после посещения таких пространств.

Но 40% опрошенных россиян сталкивались с повышенным уровнем шума из-за животных. 38% опрошенных замечали неприятные запахи. 33% отмечали ухудшение чистоты по сравнению с заведениями без допуска животных.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в России стало больше груминг-салонов и котокафе.

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