Потерявшегося в Ленобласти мужчину вывели из леса на восьмой день поиска

В Ленобласти спасли мужчину, который провел в лесу целую неделю

Житель Ленинградской области неделю блуждал в лесу и был спасен на восьмой день поисков, сообщается в группе аварийно-спасательной службы региона.

Заявление о пропаже мужчины поступило в службу 10 сентябре. Было установлено, что он заблудился в лесном массиве в районе деревни Каушта Гатчинского района.

К поисково-спасательной операции подключились волонтеры «Лиза Алерт», которым в итоге удалось обнаружить пострадавшего. Вечером 17 сентября его эвакуировали из леса при помощи спасателей и передали сотрудникам скорой помощи.

В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

