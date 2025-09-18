Шестеро маленьких детей освобождены из хранилища, в котором были заперты

Mirror: в США полицейские и пожарные освободили 6 детей, запертых в хранилище

В США полиция и пожарные освободили шестерых детей, включая двухмесячного младенца, из запертого склада самообслуживания, пишет Mirror.

Сотрудники полиции получили вызов и попытались самостоятельно вскрыть запертый контейнер, однако не смогли этого сделать. На помощь были вызваны пожарные расчеты, которые сумели взломать дверь. К счастью, физического вреда дети не получили.

В связи с происшествием стражи порядка задержали 26-летнюю женщину и 33-летнего мужчину. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми и пренебрежении обязанностями опекунов.

Местные жители по-разному отреагировали инцидент. Одна женщина рассказала, что видела семью, выходящую из помещения утром и возвращающуюся туда вечером. Другой арендатор склада заявил, что «никогда не замечал там детей».

«Это тронуло мое сердце. Мы подвели этих детей как общество», — сказала жительница района Тоня Лоу.

Ранее четырех садистов, которые держали приемных детей в клетках под кроватью, задержали в США.