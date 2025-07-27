Четырех садистов, которые держали приемных детей в клетках под кроватью, задержали в США

В США семейную пару и их родных детей арестовали за жестокость к приемным детям

В США четырех родственников арестовали за жестокое обращение с приемными детьми. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о семье Гриффет из Флориды, Брейн Мэтью Гриффет и Джилл Элизабет, а также двое их родных детей — Даллин Рассел и Либерти Энн, которых арестовали 22 июля по обвинению в жестоком обращении с детьми с отягчающими обстоятельствами. По данным полиции, они держали несовершеннолетних в импровизированных клетках под двухъярусной кроватью.

Полиция выяснила, что Брейн избивал детей тростью, пытаясь не оставлять следов. Взрослые также запрещали детям учиться читать и писать и заставляли их лгать о своей жизни вокруг. В качестве наказания опекуны брызгали им в лицо уксусом и заставляли выполнять тяжелую домашнюю работу, а биологических детей при этом освобождали от работы и позволяли играть или смотреть телевизор.

Подозреваемые содержатся под стражей, им предъявлены обвинения. Департамент по делам детей и семей Флориды взял пострадавших под опеку. Расследование продолжается.

Ранее опекун запрещал приемному сыну спать и заставлял мыться на улице в холодное время года.